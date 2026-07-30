Парламент Италии хочет запретить конные экипажи для туристов

Парламент Италии будет голосовать за законопроект, предлагающий запретить конные экипажи для туристов на улицах Рима и других городов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Документ подали три партии – Демократическая партия, Альянс зеленых и левых и движение "Пять звезд" – при активной поддержке экологов.

В настоящее время в отдельных муниципалитетах действуют те или иные ограничения, например, касающиеся часов работы конных экипажей, однако инициативная группа настаивает на принятии общенациональной нормы.

Ее представители ссылаются на исследования, согласно которым ритм современных улиц наносит вред благополучию животных, а экстремальные температуры последних дней делают невозможным передвижение лошадей по раскаленному асфальту.

Наблюдатели отмечают, что шансы на принятие законопроекта высоки, особенно после того, как в Риме в очередной раз в разгар жары от истощения упала лошадь, что вызвало волну возмущения в соцсетях.

В течение августа в Риме пройдет кампания в поддержку прав животных под лозунгом "Пешком – лучше!".

Напомним, в апреле немецкие мэры выступили с призывом ввести общенациональный запрет на использование роботов-газонокосилок в ночное время, чтобы защитить ежей и других мелких ночных животных от гибели или увечий в темноте.

А в английском городе Бат на шесть недель перекрывали автомобильную дорогу, чтобы защитить тысячи лягушек, жаб и тритонов, направлявшихся к местному озеру для размножения.