В бывшем селе Островки на Волыни завершились эксгумационные работы

Украинская и польская команды завершили эксгумационные работы на территории бывшего села Островки в Ривненской общине Волынской области, где были обнаружены останки шести человек.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда".

30 июля на месте села Островки завершились эксгумационные работы. В массовом захоронении, обнаруженном в апреле этого года в ходе поисковых работ, были найдены останки шести человек.

В могиле также были найдены римско-католические медальоны, пуговицы, бусины, карманный нож, мужская и женская обувь, рассказал доктор исторических наук, археолог ЛНУ имени Ивана Франко, заместитель директора КП "Доля" Ярослав Онищук.

"Специалисты работают в палаточном городке. Они очищают останки, осматривают, описывают, измеряют и фотографируют. Это довольно сложный и длительный процесс. Уже со следующей недели также будут отбирать образцы для проведения ДНК-экспертизы и идентификации погибших", – отметил ученый.

Найденные и эксгумированные останки планируют перезахоронить в конце лета на местном кладбище.

Массовое захоронение в бывшем селе Островки – последний этап эксгумационных исследований на этой территории. Ранее были эксгумированы останки 48 человек на территории бывшего села Воля Островецкая, а также одиночное захоронение, находившееся напротив кладбища села Островки в лесу. Что касается последнего, пока нет ясности, погиб ли человек во время Второй мировой войны или в какой-то другой период.

В окрестностях села Воля Островецкая новых захоронений пока не обнаружили.

Эксгумационные работы на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая продолжались с 14 июля. С украинской стороны их проводит команда специализированного учреждения "Волынские древности", с польской – сотрудники Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета.

По заказу Украинского института национальной памяти надзор и консультационную поддержку осуществляют специалисты по поисковым работам коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля".

В июне поиски останков жертв Волынской трагедии завершились на территории бывшего села Гута Пеняцкая, что во Львовской области.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров заверил, что разрешения на дальнейшие эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдаваться "практически немедленно".