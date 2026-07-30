Испанский анклав в Африке предупреждает о чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов

Испанский анклав в Северной Африке – Сеута – переживает чрезвычайную ситуацию в связи с тем, что за последнюю неделю 1 500 мигрантов добрались до города, переплыв море из Марокко.

Об этом заявил мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сеута вместе с Мелильей – еще одним испанским автономным городом, расположенным в Северной Африке, – является единственной сухопутной границей Европейского Союза с Африкой. Оба города периодически сталкиваются с всплесками попыток пересечения границы мигрантами, стремящимися добраться до Европы.

Вивас отметил, что недавний наплыв мигрантов перегрузил систему приема города, из-за чего сотни мигрантов вынуждены ночевать под открытым небом.

"Мы сталкиваемся с ситуацией абсолютной гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации", – сказал Вивас, добавив, что центры для несовершеннолетних без сопровождения работают на 2 400% от своей пропускной способности.

Он охарактеризовал ситуацию как национальную чрезвычайную ситуацию и призвал к "решительным, решительным, немедленным и скоординированным" действиям под единым командованием.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в пятницу посетит Сеуту, чтобы встретиться с местными властями и руководителями служб безопасности.

По словам Виваса, в настоящее время ежедневно прибывает в среднем около 300 человек.

Он предупредил, что при таких темпах Сеута может столкнуться с ситуацией, сопоставимой с миграционным кризисом мая 2021 года, когда 10 тысяч человек попали в анклав всего за несколько дней.

Вивас также подчеркнул человеческие потери при пересечении границы, отметив, что за последние месяцы в море было обнаружено 60 тел, и добавил, что усиление миграционного контроля поможет предотвратить дальнейшие смерти.

Он призвал к изменениям в иммиграционной системе Испании, отметив, что правовые недостатки, выявленные недавним решением Верховного суда, должны быть устранены.

В начале этого месяца Верховный суд принял решение, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя немедленно возвращать в соответствии со специальным режимом отказа в пересечении границы, действующим в этих анклавах.

Также стоит отметить, что в июне Европейский парламент проголосовал за новые миграционные правила, позволяющие странам ЕС отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее выступил против решения ЕС создавать "центры возвращения" в третьих странах для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.