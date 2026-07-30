Туск о войне в Украине: следующие 100 дней решат её судьбу

Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о развязанной РФ войне против Украины, заявил, что следующие 100 дней могут решить её судьбу.

Об этом Туск сказал во время посещения места падения ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве, его цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил польский премьер, сегодняшний инцидент лишь укрепил его решимость поддержать Украину в ее борьбе против России.

"Безопасность Польши напрямую и однозначно зависит от эффективных действий украинских вооруженных сил, в частности в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они все время просили, возможно, эта ракета не была бы запущена в сторону Польши", – сказал он.

По его словам, Польша решительно настроена сделать всё возможное, "чтобы Украина не проиграла эту войну".

Вспоминая свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, он сказал: "Дело вполне понятно: следующие 100 дней могут решить судьбу этой войны, и шансы на это – 50 на 50".

Он назвал президента США Дональда Трампа, "некоторых других людей" и генерального директора SpaceX Илона Маска среди самых влиятельных лиц, которые могут решить судьбу конфликта.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры о замораживании линии фронта.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины и её партнёров есть всего два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, иначе существует риск эскалации войны со стороны России.