В горах немецкой Баварии вспыхнул лесной пожар

В лесу в горах немецкой Баварии начался пожар, на его ликвидацию может уйти несколько недель из-за сложности местности.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

29 июля пожар вспыхнул в Кимгауских Альпах, горном районе Баварии недалеко от границы с Австрией, в районе горы Лакенбергванд. Огонь распространился по горному склону.

Местным жителям разослали оповещения с рекомендацией избегать пребывания на улице, закрыть окна и выключить кондиционеры из-за густого дыма.

Масштабы пожара невелики, однако из-за сложности местности на его ликвидацию может уйти не одна неделя – как в другом месте этого же региона в мае 2026 года, где полная ликвидация заняла месяц. Подъехать на наземной технике к месту пожара невозможно, поэтому важную роль играют три спецвертолёта.

Uwe Lein / dpa

Немецкая метеорологическая служба предупредила о повышенном риске пожаров в Германии в четверг и пятницу, особенно в землях Бавария и Баден-Вюртемберг. В некоторых местах проводится профилактическое воздушное патрулирование.

Также сообщалось, что уровень воды в Рейне резко снизился из-за продолжительной жары и засухи.

Этим летом от пожаров больше всего страдают юг Франции и Испания, где огонь опустошил десятки тысяч гектаров территории и вынудил эвакуироваться сотни тысяч местных жителей и туристов.

Обе страны обратились за помощью через Механизм гражданской защиты ЕС, туда прибывают пожарные и техника из других стран-членов.