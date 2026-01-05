В Финляндии за считанные дни собрали подписи для законопроекта о запрете фейерверков

В Финляндии менее чем за неделю собрали достаточно подписей для внесения в парламент "общественного" законопроекта о запрете использования фейерверков.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Инициатива по законопроекту о запрете фейерверков в Финляндии была зарегистрирована 31 декабря 2025 года. За эти дни она уже набрала более 50 тысяч подписей – достаточный порог для того, чтобы стать официальным законопроектом и попасть на рассмотрение парламента.

Проект предлагает запрет на производство, импорт, продажу и использование фейерверков на территории страны из соображений общественной безопасности и здоровья, а также защиты окружающей среды и благополучия животных.

По действующему законодательству, продажа фейерверков в Финляндии разрешена в течение всего нескольких дней в году – с 27 по 31 декабря, кроме случаев, когда покупатель имеет специальную лицензию на использование пиротехники. Любительское использование пиротехники частными лицами разрешено только в новогодний вечер с 18-00 до 2 ночи.

В Германии более 3 миллионов человек поддержали петицию за запрет фейерверков в новогоднюю ночь.

В этом году празднование Нового года в Германии снова ознаменовалось трагическими инцидентами из-за использования пиротехники.

В Италии из-за использования пиротехники в Новый год погиб гражданин Молдовы.