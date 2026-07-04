Зеленский обсудил с Мерцем поставки ракет для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которого обсуждались поставки для ПВО и ситуация на фронте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, во время разговора с немецким канцлером речь шла прежде всего о поставках Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

"Ключевое сейчас – ракеты для "пэтриотов", чтобы защищать наших людей от российской баллистики. Говорили прежде всего именно об этом – о возможности поддержать наши системы "Пэтриот" необходимыми ракетами, поскольку именно на ракетные удары по Украине Россия делает финальную ставку: больше возможностей, чтобы затягивать войну, у России нет", – написал президент.

Он добавил, что проинформировал Мерца о ситуации на фронте. Зеленский подчеркнул, что правитель России Владимир Путин лжет о захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. По словам украинского президента, если бы это заявление Кремля соответствовало действительности, то Путин мог бы встретиться с ним на линии фронта, однако этого не произойдет.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он фронт не перейдет: правда сильно отличается от путинских слов", – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой незамедлительно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Президент Владимир Зеленский после очередного массированного обстрела Украины Россией заявил, что ожидает положительного ответа от президента США Дональда Трампа по поводу лицензий на Patriot.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву.