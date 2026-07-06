СМИ: Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС

Европейская комиссия разрабатывает предложения по реформированию процесса расширения ЕС в ответ на предложения государств-членов, а также для того, чтобы избежать возложения бремени новых гарантий исключительно на Черногорию – страну-кандидата с самым высоким уровнем евроинтеграции.

Об этом изданию Euronews сообщили трое чиновников ЕС, передает "Европейская правда".

Европейская комиссия готовит предложения по реформированию процесса расширения ЕС, чтобы подтвердить свою роль в дебатах, которые все больше формируются государствами-членами, поскольку Черногория приближается к финишной прямой вступления в блок.

В течение последних недель государства-члены выдвинули ряд позиционных документов, в которых излагаются идеи по реформированию процесса присоединения к блоку. Пять из шести стран-основательниц ЕС предложили усилить существующие гарантии, чтобы предотвратить отступление от демократии и нарушения верховенства права, а Германия и Франция также выдвинули идеи о постепенной интеграции стран-кандидатов в полноправное членство.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил создать статус "ассоциированного членства" для Украины.

Сейчас страны ЕС готовятся к стратегическим дебатам по реформированию процесса вступления на предстоящем саммите лидеров ЕС в октябре. Накануне саммита Комиссия планирует представить предложения, которые помогут ей вернуть инициативу в дискуссии о расширении.

"Мы получили предложения по этому вопросу от нескольких государств-членов. Комиссия также работает над этим вопросом. Мы с нетерпением ждем предстоящего стратегического обсуждения расширения и реформ на заседании Европейского совета в октябре этого года", – заявил Euronews представитель Комиссии.

Брюссель рассматривает предложения о гарантиях, направленных на предотвращение отступления от демократии со стороны новых государств-членов после завершения процесса вступления.

Цель состоит в том, чтобы избежать перекладывания бремени дискуссии на Черногорию. Поскольку несколько недель назад началась разработка договора о вступлении Черногории в ЕС, страна рискует стать испытательным полигоном для того, как будут выглядеть будущие вступления.

"Если вы поступите так с Черногорией, может сложиться впечатление, будто их наказывают за то, что они хорошо работали. Бремя не может полностью лежать на Черногории; это должен быть справедливый процесс", – сказал чиновник ЕС.

С начала прошлого года ЕК должна была представить свои взгляды на политику расширения. Однако представление этой концепции было отложено после того, как заявка Украины на вступление значительно осложнила ситуацию. Процедура остается особенно деликатной среди европейских столиц, поскольку влияет на распределение власти и средств внутри блока.

Этот момент особенно деликатен в преддверии решающих президентских выборов во Франции в следующем году, на которых может победить кандидат от ультраправой партии "Национальное объединение".

Жордан Барделла, один из главных претендентов на победу, в нескольких недавних интервью категорически выступил против вступления Украины в ЕС.

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