Во Франции в связи с лесными пожарами задержали двух человек
Во Франции в связи с недавними пожарами задержали двух человек, подозреваемых в умышленных поджогах.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Во французском департаменте Эро задержали молодого человека в возрасте около 20 лет во время разжигания огня. Его застали на месте с канистрой с горючим и подозревают в причастности к девяти другим возгораниям в течение короткого промежутка времени.
В департаменте Рона после серии возгораний на природе, повлекших эвакуацию около 70 человек, задержали 29-летнего мужчину.
Как известно, в последние дни во Франции борются с многочисленными лесными пожарами различного масштаба, преимущественно на юге страны.
Премьер Себастьен Лекорню заявил, что за этот сезон выгорело уже 14 500 гектаров – что примерно в три раза больше, чем на это время в предыдущем году.
Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2 тысяч "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра увеличится после поступления полных данных.