Во Франции в связи с лесными пожарами задержали двух человек

Во Франции в связи с недавними пожарами задержали двух человек, подозреваемых в умышленных поджогах.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во французском департаменте Эро задержали молодого человека в возрасте около 20 лет во время разжигания огня. Его застали на месте с канистрой с горючим и подозревают в причастности к девяти другим возгораниям в течение короткого промежутка времени.

В департаменте Рона после серии возгораний на природе, повлекших эвакуацию около 70 человек, задержали 29-летнего мужчину.

Как известно, в последние дни во Франции борются с многочисленными лесными пожарами различного масштаба, преимущественно на юге страны.

Премьер Себастьен Лекорню заявил, что за этот сезон выгорело уже 14 500 гектаров – что примерно в три раза больше, чем на это время в предыдущем году.

Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2 тысяч "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра увеличится после поступления полных данных.