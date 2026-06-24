СМИ: США планируют одобрить продажу авиационных двигателей Турции до саммита НАТО в Анкаре

Администрация президента США Дональда Трампа планирует заключить соглашение о продаже Турции десятков реактивных двигателей на сумму 700 миллионов долларов, несмотря на возражения со стороны Конгресса.

Об этом из четырех осведомленных источников стало известно агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Сделка по продаже Турции авиационных двигателей компании General Electric является значительным жестом доброй воли Вашингтона в адрес Анкары, которая в следующем месяце примет саммит лидеров стран НАТО.

Двигатели американского производства будут установлены на первом турецком боевом истребителе пятого поколения Kaan – масштабном проекте, запущенном в 2016 году в рамках усилий Анкары по повышению самодостаточности в оборонной сфере.

Во время президентства Трампа отношения между Турцией и Соединёнными Штатами в целом были теплыми. Однако они подверглись испытаниям из-за длительного спора по поводу решения Вашингтона исключить страну из программы истребителей F-35 после того, как Анкара приобрела российские системы противовоздушной обороны С-400.

Несмотря на этот конфликт, ожидается, что соглашение о продаже двигателей будет заключено в ближайшие дни, после чего Государственный департамент направит официальное уведомление в Конгресс.

Решение было принято почти через год после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично выразил недовольство тем, что он назвал затягиванием процесса.

7–8 июля Турция примет лидеров НАТО на фоне напряженности внутри Альянса по поводу распределения нагрузки, расходов на оборону и жалоб США на роль союзников в поддержке американских операций против Ирана

Сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган готовится к встрече со своим американским визави Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО, чтобы улучшить напряженные отношения между странами.

Отметим, что Анкара не захотела отказываться от российских систем С-400, как того требует Вашингтон, но возлагает большие надежды на то, что Трамп согласится внести поправки в закон CAATSA, чтобы Турция смогла приобрести самолеты F-35, построенные компанией Lockheed Martin.

Урегулирование спора по поводу российских С-400 может привести к беспрецедентному росту сотрудничества в оборонной сфере между давними союзниками.