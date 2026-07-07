В Армении задержали лидера пророссийской партии Гагика Царукяна

В понедельник в Ереване по подозрению в мошенничестве задержали бизнесмена и лидера оппозиционной пророссийской партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Armenpress со ссылкой на данные Следственного комитета.

В рамках одного из уголовных дел Следственный комитет получил информацию о том, что ряд лиц под руководством Гагика Царукяна в 2022–2024 годах, вероятно, совершили мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

По данным правоохранительных органов, члены преступной группировки, действовавшей под руководством Царукяна, под предлогом развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией достигли договоренностей с гражданами Ирана, создали совместные юридические лица и, используя схему организации логистических перевозок, ввезли в страну 52 транспортных средства, технику, топливо и различные товары.

Следствие утверждает, что после ввоза были подделаны таможенные декларации и другие официальные документы, а имущество общей стоимостью около 8,13 млрд драмов (21,07 млн долларов) было похищено мошенническим путем.

Участники группы легализовали имущество путем подделки импортной документации, отчуждения части товаров на основании поддельных документов и смешивания вырученных средств с законными доходами.

Помимо Царукяна, по этому делу задержан еще один подозреваемый.

Следует отметить, что политик возглавляет пророссийскую партию "Процветающая Армения", которая не прошла в парламент по итогам июньских выборов.

Напомним, последние парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил об "исторической победе" своей партии "Гражданский договор".

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