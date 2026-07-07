Британия и Нидерланды подписали соглашение о создании совместных военно-морских сил

Великобритания и Нидерланды подписали соглашение о создании нового морского партнерства, в рамках которого обе страны получат современные десантные транспортные корабли.

[ИСТОЧНИК]Об этом говорится в заявлении британского правительства, пишет "Европейская правда".

Стороны заключили соглашение 7 июля в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. Корабли, спроектированные по нидерландскому образцу, будут построены на британских верфях в сотрудничестве с нидерландскими предприятиями в рамках соглашения на сумму 2,4 млрд фунтов стерлингов.

Каждая страна получит по четыре корабля, которые станут основой усиленных британско-нидерландских десантных сил. Суда длиной около 160 метров и водоизмещением 15 тысяч тонн смогут перевозить военных, технику, оборудование и беспилотные системы.

Как отмечается, корабли будут иметь специально разработанные летные палубы для эксплуатации современных и будущих дронов дальнего радиуса действия и автономных систем.

В этот же день премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и президент Владимир Зеленский подписали на полях саммита НАТО соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Также стало известно, что Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша создадут новый многосторонний механизм финансирования обороны (MDM), направленный на укрепление оборонных возможностей и повышение эффективности расходов союзников.