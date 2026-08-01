СМИ: Пентагон передает другому государству руководство миссией по оказанию помощи Украине в Германии

Пентагон отказывается от руководства Группой содействия безопасности Украины (SAG-U), базирующейся в Германии, и передаст его другому государству-члену НАТО.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

По словам американского чиновника и трех человек, знакомых с планом, управление SAG-U, которая играла центральную роль в обеспечении и подготовке украинских войск с начала полномасштабного российского вторжения, в конечном итоге возьмет на себя другой член НАТО. Этот шаг будет означать, что США больше не будут помогать формировать облик будущей армии Украины.

"Европейский или канадский офицер, который возьмет на себя командование... станет еще одним примером того, как союзники берут на себя большую ответственность", – отметил чиновник НАТО, которому была предоставлена анонимность для обсуждения этого неоглашенного плана.

По словам источников, передача руководства займет до года, но они настаивают, что это не помешает работе с Украиной. Европейское командование Вооруженных сил США будет по-прежнему участвовать в процессе через американского заместителя.

"SAG-U всегда планировалась как временная структура. Эти усилия направлены на перераспределение burden (бремени) внутри Альянса для поддержки Украины и согласования ресурсов США в соответствии со Стратегией национальной обороны", – заявили в Пентагоне.

Группа содействия безопасности, расположенная в Висбадене, одновременно координирует поставки военного оборудования в Украину и занимается обучением и логистической поддержкой украинских войск.

Генерал-лейтенант Кертис Баззард, возглавивший SAG-U в середине 2024 года, уйдет в отставку в понедельник и передаст полномочия генерал-лейтенанту Гийому Боперу, который будет сворачивать американское участие.

Эта смена соответствует все более распространенной тенденции, когда США передают командование в рамках НАТО европейским странам. В феврале администрация Трампа объявила, что отзовет часть высшего военного руководства с континента и передаст Великобритании контроль над Объединенным командованием НАТО в Норфолке (штат Вирджиния).

Италия возьмет на себя командование Объединенным командованием в Неаполе. А Германия и Польша возьмут под контроль Объединенное командование в Брюнсуме (Нидерланды).

28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может проложить путь к сокращению войск на континенте.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки, о чем рассказывалось в статье: НАТО версии 3.0. Как Европа уладила конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.