Навроцкий рассказал о беседе с Зеленским в Анкаре и сменил тон в отношении Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что говорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время ужина лидеров накануне саммита НАТО.

Об этом он заявил по прибытии на саммит в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Польский лидер рассказал о беседах с различными лидерами, среди которых был и Зеленский.

"Вчера во время ужина я беседовал со многими мировыми лидерами. Среди них, конечно, был и президент Зеленский. Возможно, сегодня еще представится возможность поговорить", – сказал он.

При этом Навроцкий не стал акцентировать внимание на разногласиях, а заявил о необходимости диалога между государствами, у которых есть общий враг.

"Мне кажется естественным, когда соседние государства, у которых есть общий враг в лице России, поддерживают диалог, вне зависимости от определенных двусторонних напряженностей", – заявил он.

"Моя позиция по двусторонней напряжённости остаётся неизменной. Считаю, что Польша и вся Европа не могут терпеть прославление солдат УПА, ответственных за гибель 120 тысяч поляков. Но это не исключает нашего диалога. Мы чувствуем общую угрозу со стороны РФ. Украина сейчас находится в состоянии войны с Россией, а Польша на протяжении веков была с ней в конфликте", – рассказал польский президент.

Стоит отметить, что это был первый разговор украинского и польского лидеров после скандала, связанного с лишением Зеленского польского ордена Белого орла.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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