Европарламент признал, что "план Качки-Кос" выполнен на 15 %, и призывает Киев ускорить работу

Европейский парламент выразил обеспокоенность медленными темпами реализации 10-пунктного плана приоритетных реформ, известного как "план Качка-Кос", и призвал Украину как можно скорее перейти от обсуждений к практическим результатам.

Об этом говорится в тексте принятой резолюции по отчету Еврокомиссии о евроинтеграционных реформах Украины, пишет "Европейская правда".

Ранее "Европейская правда" писала, что с декабря 2025 года по июнь 2026 года прогресс в выполнении плана "Качка-Кос" – очень далек от ожидаемого. Мониторинг выполнения дает оценку 15 из 100. При этом речь идет преимущественно о подготовительных мерах, а не о фактическом внедрении предусмотренных реформ.

В своей резолюции Европейский парламент сослался на результаты мониторинга и отметил, что по состоянию на середину 2026 года Украина выполнила примерно 15% мер, предусмотренных планом, который должен быть полностью реализован до конца года.

Евродепутаты высоко оценили принятие "плана" как важный шаг для укрепления верховенства права, продолжения судебной реформы и усиления антикоррупционных механизмов в Украине.

В то же время Европарламент призвал Украину "как можно скорее достичь конкретных результатов", переведя ключевые реформы со стадии обсуждений и работы экспертных групп к практической реализации.

В резолюции также отмечается, что нынешний уровень выполнения плана, который оценивается примерно в 15%, является неудовлетворительным, учитывая важность реформ для дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.

Мониторинг выполнения плана осуществляет коалиция украинских экспертных организаций "Членство Check", которую возглавляет Центр "Новая Европа". В коалицию вошли восемь ведущих аналитических центров, работающих в сферах европейской интеграции, антикоррупционной политики и судебной реформы. Среди них: "МЕЖА", "Европейская правда", ANTS, DEJURE, Центр политико-правовых реформ, Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine.

Сообщалось, что Марта Кос, европейский комиссар по вопросам расширения, считает, что методология ЕС не включает вопросы, в которых Украина дает Евросоюзу ключевые результаты и преимущества.

Подробнее о мониторинге читайте здесь: 15% за полгода. Как Украина выполняет "план Качки-Кос" – ключевой список реформ от ЕС