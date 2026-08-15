В Финляндии задержали иностранца, незаконно пересекшего восточную границу

В Финляндии задержали иностранца, который без разрешения пересек восточную границу страны.

Об этом сообщил Юго-Восточный пограничный округ Финляндии, передает Yle, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел вечером 14 августа. Мужчина пересек государственную границу пешком и был задержан в городе Иматра недалеко от границы.

После задержания иностранец подал заявление на получение убежища в Финляндии.

В связи с инцидентом комиссар Юго-Восточного пограничного округа Финляндии связался со своим коллегой из Выборгского пограничного округа России.

Других подробностей о личности задержанного или обстоятельствах пересечения границы финская пограничная служба пока не сообщила.

В начале июня в Финляндии начали расследование по факту нелегального пересечения границы мужчиной, который перешел её в сторону РФ, а затем обратно.

В январе этого года финско-российскую границу "из любопытства" нарушили немецкие туристы на снегоступах.