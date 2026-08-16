Румыния проинформировала союзников об очередном сбивании дрона

Румыния проинформировала союзников по НАТО об инциденте с беспилотником, который нарушил воздушное пространство страны в ночь на воскресенье и был сбит испанским истребителем.

Об этом в сети X написала глава МИД Румынии Оана Цою, передает "Европейская правда".

Чиновница поблагодарила всех причастных за успешную миссию по нейтрализации дрона-нарушителя воздушного пространства. Она отметила, что испанские истребители начали патрулирование неба над Румынией в августе этого года в ответ на предыдущие инциденты с беспилотниками.

"Румыния находится на передовой, защищая границу НАТО и Европейского Союза. Мы проинформировали наших союзников и будем продолжать развивать мощную оборону и систему сдерживания на восточном фланге", – отметила Цою.

Глава румынского МИД отметила, что это уже третий беспилотный аппарат, который незаконно вторгся в воздушное пространство страны и был сбит за последние три недели.

Стоит отметить, что до этого случая Румыния уже трижды сбивала беспилотники, залетавшие на ее территорию. Это произошло 24 и 26 июля.

Цою также заявила, что к Дню ВМС Румынии, который отмечался в субботу, к румынскому побережью вынесло еще больше обломков дронов, а радары Минобороны страны зафиксировали атаки более 100 дронов на украинские порты на Дунае. В этом контексте чиновница назвала действия России незаконными.

"Эти попытки остановить международную торговлю продовольствием, которая имеет жизненно важное значение для обеспечения доступа к продуктам питания на разных континентах и для устойчивости Украины, являются незаконными действиями, имеющими побочные последствия для безопасности на Дунае и в Чёрном море", – написала она.

Как сообщалось, в воскресенье истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, патрулирующий небо над Румынией, сбил неизвестный дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Первое боевое применение авиации над Румынией для сбивания такого БПЛА – который, как впоследствии подтвердили, был аппаратом типа "Шахед" – произошло 24 июля.

Этому предшествовали многочисленные инциденты, когда российские беспилотники залетали на территорию Румынии и падали там, в основном в приграничной зоне над Дунаем – во время российских атак, направленных на украинские порты.