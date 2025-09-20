В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА

В Польше на десятый день после беспрецедентного нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА обнаружили обломки еще одного аппарата – вероятно, 19-го из группы, которая тогда залетела в Польшу.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Полиция получила сообщение о находке днем 20 сентября. Беспилотник нашли в селе Корше Кентшинского повета, граничащего с Калининградской областью РФ.

Аппарат обнаружил владелец участка в нескольких десятках метров от зданий. На место выехала полиция и представители прокуратуры.

По словам источников в полиции, скорее всего это один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши ночью 10 сентября. В таком случае это 19-й беспилотник – и последний согласно цифре, которую озвучили официально.

Предыдущий БПЛА нашли в начале недели возле города Замость, недалеко от границы с Львовской и Волынской областями Украины – он застрял в деревьях.

Также на этой неделе обломок российской "Герберы" нашли на пляже в Латвии.

Напомним, во время первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу ночью 10 сентября в воздушное пространство страны залетело от 19 до, по неофициальным данным, более 20 аппаратов. Некоторые из них залетели почти на 300 км от восточной границы.

Единственным разрушением в результате атаки стало повреждение частного жилого дома в Вырыках неподалеку от Люблина. Информация о том, что это могло произойти из-за ракеты с истребителя, а не сбитого БПЛА, вызвала дополнительный скандал.

Министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за все последствия атаки несет Россия.