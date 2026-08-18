В Латвии произошла масштабная кибератака: президент заявляет об угрозе нацбезопасности

В Латвии в результате кибератаки на Управление безопасности дорожного движения (CSDD) злоумышленники получили доступ к персональным данным 1,2 миллиона человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя учреждения по вопросам предотвращения киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс, которого цитирует LSM, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что злоумышленники завладели данными о платежах, полученных CSDD за последние 18 лет.

Премьер-министр Андрис Кулбергс в беседе с журналистами не исключил, что речь могла идти о кибератаке на Латвию, осуществленной другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока не установлен.

Руководитель ИТ-департамента CSDD Марис Пуриньш также сообщил, что в результате кибератаки контактные данные клиентов CSDD – номера телефонов и адреса электронной почты – не были скомпрометированы. Кроме того, полученная злоумышленниками информация об адресах не во всех случаях является полной.

Он отметил, что в минувшие выходные CSDD также столкнулась с целенаправленной кибератакой, однако благодаря принятым мерам по усилению безопасности её удалось заблокировать.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя инцидент, отметил, что кибератака и масштабная утечка данных "представляют серьезную угрозу национальной безопасности".

"Репутация Управления дорожного движения и доверие общества к этому учреждению пострадали. В таких обстоятельствах руководство Управления дорожного движения не может продолжать исполнять свои обязанности", – написал он в своем аккаунте в Х.

Недавно прокуратура Парижа заявила о начале расследования после хакерской атаки на платформу налоговой службы, которая затронула 678 000 учетных записей.

Также в Польше сообщали об утечке данных почти 19 миллионов человек в результате кибератаки.