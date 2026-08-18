В Германии прогнозируют снижение урожая зерна из-за жары

Согласно прогнозу Немецкой ассоциации фермеров (DBB), обнародованному во вторник, урожай зерновых в Германии ожидается на уровне 41,9 миллиона метрических тонн, что немного ниже среднего показателя из-за продолжительной засухи по всей стране.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Этот объем на 7% меньше, чем в прошлом году, когда был особенно удачный урожай в 45 миллионов тонн, но лишь на 1% ниже пятилетнего среднего показателя в 42,5 миллиона тонн.

Наблюдаются существенные региональные различия, причем потери оказались особенно серьезными на юге Германии.

Аграрная отрасль призывает к финансовой помощи, поскольку многие хозяйства оказались под значительным давлением, хотя немедленного влияния на потребительские цены не ожидается.

Глава DBB Йоахим Руквид назвал урожай разочаровывающим. "Особенно на юге и западе Германии недостаток осадков привел к низкой урожайности, а в некоторых случаях – и к потере урожая", – отметил он.

Потери зафиксированы по озимой пшенице – важнейшей зерновой культуре, а также по озимому рапсу, который дополнительно пострадал от вредителей.

Есть также проблемы с кормами для скота, поэтому некоторым фермерам, возможно, придется отправить животных на убой.

Напомним, профильные министры в немецком правительстве от СДПГ подготовили план предложений по адаптации к ожидаемым будущим волнам экстремальной жары.

Германия в начале августа ввела чрезвычайные меры для экономики из-за низкого уровня воды в реках. Из-за обмеления местами вышли на поверхность так называемые "камни голода".