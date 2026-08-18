У Німеччині прогнозують зниження врожаю зерна через спеку

За прогнозом Німецької асоціації фермерів (DBB), оприлюдненим у вівторок, урожай зернових у Німеччині очікується на рівні 41,9 мільйона метричних тонн, що трохи нижче за середній показник, через тривалу посуху по всій країні.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Цей обсяг на 7% менший, ніж торік, коли був особливо вдалий врожай у 45 мільйонів тонн, але лише на 1% нижчий за п'ятирічний середній показник у 42,5 мільйона тонн.

Спостерігаються суттєві регіональні відмінності, причому збитки виявилися особливо серйозними на півдні Німеччини.

Аграрна галузь закликає до фінансової допомоги, оскільки багато господарств опинилися під значним тиском, хоча негайного впливу на споживчі ціни не очікується.

Очільник DBB Йоахім Руквід назвав урожай таким, що приніс розчарування. "Особливо на півдні та заході Німеччини нестача опадів призвела до низької врожайності, а в деяких випадках – і до втрати врожаю", – зазначив він.

Втрати зафіксовано для озимої пшениці – найважливішої зернової культури, а також озимого ріпаку, який додатково постраждав від шкідників.

Є також проблеми з кормами для худоби, тому деяким фермерам, можливо, доведеться відправити тварин на забій.

Нагадаємо, профільні міністри в німецькому уряді від СДПН підготували план пропозицій щодо адаптації до очікуваних майбутніх хвиль екстремальної спеки.

Німеччина на початку серпня запровадила надзвичайні заходи для економіки через низький рівень води у річках. Через обміління подекуди вийшли на поверхню так звані "камені голоду".