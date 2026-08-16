В правительстве Германии готовят план адаптации к экстремальной жаре

Министры в немецком правительстве от СДПГ подготовили план предложений по адаптации страны к вероятным волнам экстремальной жары.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Федеральные министры от СДПГ совместно подготовили план предложений о том, как адаптировать страну к будущим периодам экстремальной жары, которые, вероятно, перестанут быть редкостью.

"Последствия изменения климата ощутимы для людей во всем мире, и все больше – также здесь, в Германии. Преимущественно это проявляется в виде жары, засух, лесных пожаров, низкого уровня воды, но также и в виде очень сильных ливней, наводнений", – отмечается в документе.

План содержит более десятка предложений, включая неотложные меры. Среди прочего речь идет о срочных проектах – таких как адаптация больниц и домов престарелых к более сильной жаре, а также о мерах в сфере охраны окружающей среды, например восстановление рек и болот

Предлагаются также изменения в строительные нормы и меры для дополнительной защиты работников в периоды крайне жаркой погоды.

Напомним, Германия в начале августа ввела чрезвычайные меры для экономики из-за низкого уровня воды в реках. Из-за обмеления местами вышли на поверхность так называемые "камни голода".

Уровень воды в Рейне продолжает снижаться и на днях обновил рекордный минимум.

Во время июньской волны жары местами на территории страны столбик термометра достиг рекордных 41,3 °C.