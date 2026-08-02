Миграционный кризис в Сеуте: местные власти сообщают о 88 погибших мигрантах

В морге испанского анклава Сеута на севере Африки находятся тела 88 мигрантов, погибших в последние дни при попытках нелегально попасть в Испанию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Сеуты Хуан Хесус Вивас, передает El Pais.

Стоит отметить, что центральное правительство Испании пока называет меньшую цифру – 72 погибших мигранта за время кризиса.

По словам Виваса, помещения морга подготовили с расчетом на хранение до 200 тел из-за масштабов трагедии. Он назвал ситуацию драматичной по обе стороны границы, ведь Марокко также извлекает из моря тела погибших.

Не все погибшие стали жертвами давки, произошедшей в четверг у морского заграждения. Тогда большое количество людей пыталось одновременно попасть на испанскую часть пляжа, что привело к гибели людей.

По данным сотрудников похоронной службы, среди погибших много подростков, а также несколько женщин. Среди них – граждане Марокко и выходцы из стран Африки к югу от Сахары.

По оценкам властей Испании, в Сеуту в последние дни июля незаконно проникли десятки тысяч мигрантов. 31 июля испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

22 страны ЕС обратились к руководству блока с требованием немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута.

В связи с кризисом в Сеуте Ирландия созвала заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на вторник, 4 августа.