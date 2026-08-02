Міграційна криза в Сеуті: місцева влада каже про 88 загиблих мігрантів

У морзі іспанського анклаву Сеута на півночі Африки перебувають тіла 88 мігрантів, які загинули останніми днями під час спроб нелегально потрапити до Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив очільник Сеути Хуан Хесус Вівас, інформує El Pais.

Варто зазначити, центральний уряд Іспанії наразі називає меншу цифру – 72 загиблих мігрантів за час кризи.

За словами Віваса, приміщення моргу підготували з розрахунком на зберігання до 200 тіл через масштаб трагедії. Він назвав ситуацію драматичною по обидва боки кордону, адже Марокко також дістає з моря тіла загиблих.

Не всі загиблі стали жертвами тисняви, яка сталася у четвер біля морського загородження. Тоді велика кількість людей намагалася одночасно потрапити на іспанську частину пляжу, що призвело до загибелі людей.

За даними співробітників похоронної служби, серед загиблих є багато підлітків, а також кілька жінок. Серед них – громадяни Марокко та вихідці з країн Африки на південь від Сахари.

За оцінками влади Іспанії, до Сеути у останні дні липня незаконно потрапили десятки тисяч мігрантів. 31 липня іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

22 країни ЄС звернулися до керівництва блоку з вимогою негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута.

У зв’язку з кризою в Сеуті Ірландія скликала засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ на вівторок, 4 серпня.