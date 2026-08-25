Почему Трамп разрушил торговый компромисс с Канадой и к чему приведёт конфликт

Между США и Канадой наступил новый этап торговой войны, начавшейся два года назад.

Однако если в 2025 году спор касался условий доступа Канады к американскому рынку, то сейчас он постепенно перерос в дискуссию о границах канадского суверенитета.

О споре и его возможных последствиях – в статье программного директора Центра Днистрянского Дмитрия Шеренговского Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вошла в торговую войну с Трампом и что на кону. Далее – краткое изложение статьи.

Еще в конце прошлой недели казалось, что очередной раунд торговой войны между Канадой и США завершится примерно так же, как и многие другие тарифные конфликты Дональда Трампа. Стороны несколько дней интенсивно ведут переговоры, президент США откладывает введение очередных пошлин, американские и канадские переговорщики сообщают о "существенном прогрессе" – и впоследствии Трамп объявляет об очередном выгодном для США соглашении.

Однако 22 августа переговоры были резко прерваны, и администрация Трампа объявила о введении 50-процентных пошлин на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни отозвал переговорную делегацию из Вашингтона и объявил, что с 8 сентября Канада ответит Соединённым Штатам "доллар за доллар".

Среди последних американских требований были фактически ограничения возможности Оттавы заключать новые торговые соглашения с другими государствами – прежде всего с Китаем.

На пресс-конференции Карни подробно объяснил, почему переговоры были приостановлены, но упомянул, что переход к этому требованию стал последней каплей.

Вашингтон всё более откровенно пытается определять не только условия доступа канадских товаров на американский рынок, но и то, какую торговую, промышленную и даже внешнеполитическую стратегию может проводить сама Канада.

Именно поэтому для Оттавы это уже стало вопросом не столько и не только тарифов, но и своего суверенитета.

Между тем "ускоренный разворот" Канады в сторону Европы постепенно переходит из разряда политических деклараций в торговую статистику. Причем это уже не ограничивается экономикой.

В июне Канада стала первым неевропейским государством, полноценно присоединившимся к оборонному инструменту ЕС SAFE.

Одновременно Оттава движется в сторону Азии. В 2026 году Канада и Китай договорились о взаимном снижении части тарифов на электромобили и канолу, начав осторожную перезагрузку экономических отношений. Параллельно Оттава активизирует переговоры с Индией и АСЕАН.

При этом следует отметить, что бизнес не "убегает" из Америки. Речь идет о диверсификации и хеджировании рисков. И это, пожалуй, самое точное определение нынешней канадской политики.

Объемы экспорта в Соединенные Штаты планируется сократить с примерно 75% до уровня менее 50%.

Торговая война между Канадой и США разворачивается за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведённому 14–17 августа, рейтинг одобрения президента США упал до 33% – самого низкого уровня за время его нынешнего президентства. 64% американцев не одобряют его деятельность. И что ещё важнее, демократы впервые почти за десятилетие опередили республиканцев в вопросе о том, кому избиратели больше доверяют управление экономикой.

Конечно, говорить, что Трамп "проиграет выборы из-за Канады", было бы большим преувеличением. Но в условиях приближающихся выборов даже локальный экономический эффект имеет значение.

В краткосрочной перспективе тарифная война будет работать против Канады – так уж устроена структура экономики.

Но в долгосрочной перспективе здесь возникает классическая проблема принуждения.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вошла в торговую войну с Трампом и что на кону.