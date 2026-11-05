Суд ЕС запретил маркировать продукты с каннабидиолом как органические

В четверг Суд ЕС принял решение о том, что пищевые продукты на основе КБД (каннабидиола) не могут быть сертифицированы как органические.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Это плохая новость для потребителей, желающих приобрести желейные конфеты с КБД, полученным без использования пестицидов, – а также для Профессиональной ассоциации торговли коноплей, которая инициировала это дело во Франции.

КБД, или каннабидиол, – это непсихоактивный химический компонент, содержащийся в марихуане и завоевавший репутацию средства для расслабления без эффекта "кайфа". В некоторых европейских странах магазины здорового образа жизни используют "серую зону" законодательства, чтобы продавать продукты с КБД, которые официально не предназначены для потребления человеком.

Во Франции некоторые продавцы конопли хотели реализовывать её с маркировкой "органический". Однако судьи запретили это.

Европейская комиссия классифицирует натуральный КБД как так называемый "новый пищевой продукт", и он ещё не получил разрешения на продажу на рынке ЕС.

Продавцы конопли обжаловали отказ Национального института происхождения и качества Франции выдать сертификат органичности пищевым продуктам с КБД.

Верховный суд постановил, что КБД может быть сертифицировано как органический продукт только после того, как его разрешат к продаже на рынке ЕС.

Сертификация – это больше, чем просто декоративный знак, аргументировал суд, отметив, что она "несет в себе более общее обещание качества и приемлемости определенного продукта в глазах потребителей, причем этот положительный имидж является желательным коммерческим эффектом". Нанесение ее на продукт, не получивший разрешения на продажу, может вводить потребителей в заблуждение. Решение суда также согласуется с предыдущими мерами, принятыми на национальном уровне.

Неудача с органической маркировкой, похоже, является наименьшей из проблем продавцов конопли во Франции: в мае этого года Париж распорядился полностью изъять пищевые продукты с КБД с полок магазинов.

В 2020 году Суд Европейского союза постановил, что вещество каннабидиол, содержащееся в цветках каннабиса, не является наркотическим средством.