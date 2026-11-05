Глава МИД Венгрии: вступление Украины в ЕС до 2030 года нереалистично

Венгрия не считает реалистичным вступление Украины в Европейский Союз до 2030 года.

Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Анита Орбан во время визита в Вильнюс, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Орбан отвечала на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к ЕС до 2030 года.

"Мы не считаем это реалистичным. Мы решительно поддерживаем процесс, основанный на заслугах, и, на мой взгляд, в этом вопросе мы согласны с Литвой", – сказала министр

Она отметила, что все страны-кандидаты должны соответствовать одним и тем же требованиям, исключив любой ускоренный процесс вступления для Украины.

"Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы. Мы также не поддерживаем никакого ускоренного вступления", – сказала она.

В то же время Орбан отметила, что Украина достигла значительного прогресса в процессе вступления: четыре из шести переговорных направлений уже открыты. Частично этот прогресс она связала с улучшением отношений между Венгрией и Украиной, а также с соглашением о защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил больший оптимизм относительно перспектив вступления Украины в ЕС до 2030 года, отметив, что следует установить целевую дату.

"Мы более оптимистично относимся к срокам. Мы считаем, что целевую дату можно и нужно установить", – сказал Будрис.

Он отметил, что вступление к 2030 году теоретически возможно, если Украина достаточно быстро проведет необходимые реформы, а ЕС своевременно завершит необходимые этапы этого процесса.

"Мы считаем, что завершить все процессы к 2030 году все еще возможно. Если нам со стороны Европейского Союза удастся сделать все достаточно быстро, а Украина проведет реформы, это теоретически возможно", – сказал Будрис.

В Европейской комиссии накануне заявили, что если Украина ускорит темпы реформ, она сможет завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС обнародовал отчет о расширении-2026: Украина – в группе лидеров евроинтеграции.

Напомним, Европейская комиссия может представить Совету ЕС промежуточный отчет о выполнении Украиной критериев в сфере верховенства права (IBAR) в первой половине 2027 года, если Киев ускорит темпы реформ.