Взрыв в центре Афин: один человек погиб, пятеро пропали без вести

Одна женщина погибла, а пять человек числятся пропавшими без вести после обрушения жилого дома в результате взрыва в туристическом районе в центре Афин.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил представитель греческой пожарной службы, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Взрыв, произошедший в пятницу, разрушил двухэтажный дом в районе Плака, расположенном вблизи некоторых из самых посещаемых достопримечательностей Афин, в частности Акрополя и Храма Зевса.

По данным пожарной службы, в результате инцидента три человека получили ранения, а дома, магазины и автомобили были повреждены.

Спасатели с помощью поисковых собак искали пожилую супружескую пару, проживавшую в одной из квартир, и четырёх туристов, остановившихся в другой.

В субботу утром они обнаружили тело молодой женщины во время расчистки завалов здания.

Как сообщил представитель полиции, туристы, национальность которых пока не установлена, должны были выселиться из отеля, чтобы успеть на рейс из аэропорта Афин в 15:00 в пятницу, но они не появились.

Сначала было непонятно, что именно вызвало взрыв в районе, где расположено много отелей и объектов краткосрочной аренды. Мэр Афин Харис Дукас заявил, что, вероятно, это связано с газовой инфраструктурой.

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.

В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.