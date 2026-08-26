Зеленский ответил на письмо Навроцкого: стремимся к отношениям с трезвым подходом к угрозам

Президент Владимир Зеленский в среду поблагодарил президента Польши Кароля Навроцкого за поздравления по случаю Дня независимости.

Благодарность глава государства опубликовал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский особо поблагодарил за пожелания, чтобы Украина одержала победу в войне. Он добавил, что украинцы всегда будут помнить о поддержке Польши, её открытых сердцах и дверях с первых дней российского вторжения.

"Мы стремимся развивать связи между нашими двумя сильными народами – на основе уважения и правдивого отношения к прошлому, трезвого подхода к современным угрозам и оптимизма в отношении нашего общего будущего в ЕС и НАТО", – написал Владимир Зеленский.

Зеленский также опубликовал письмо Навроцкого, в котором президент Польши пожелал Украине восстановить территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

В письме Навроцкий также отметил, что Польша первой в мире признала независимость Украины, что стало проявлением уважения к стремлению украинского народа к свободе. Он добавил, что это решение стало приглашением к построению добрососедских отношений в регионе, основанных на взаимном уважении.

"И хотя за это время многие двусторонние вопросы удалось решить, а другие требуют больше времени и доброй воли, неизменным остается тот факт, что мы являемся и будем оставаться соседями", – написал Навроцкий.

Кроме того, он пожелал Украине, "чтобы военные и гражданские лица, которые каждый день этой войны доказывают свою любовь к Родине, заняли заслуженное место в истории Украины, став источником вдохновения для следующих поколений и показав, что означает настоящий патриотизм и героизм".

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач рассказал, что Навроцкий пожелал украинцам победы в войне.

Ранее с 35-й годовщиной независимости Украину поздравил премьер-министр Польши Дональд Туск.