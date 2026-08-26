Зеленський відповів на лист Навроцького: прагнемо зв’язків з тверезим підходом до загроз

Президент Володимир Зеленський у середу подякував президенту Польщі Каролю Навроцькому за привітання з нагоди Дня незалежності.

Подяку глава держави розмістив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський особливо подякував за побажання, щоб Україна здобула перевагу у війні. Він додав, що українці завжди пам’ятатимуть про підтримку Польщі, її відкриті серця та двері з перших днів російського вторгнення.

"Ми прагнемо розвивати зв’язки між нашими двома сильними народами – на основі поваги та правдивого ставлення до минулого, тверезого підходу до сучасних загроз та оптимізму щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО", – написав Володимир Зеленський.

Зеленський також опублікував лист Навроцького, у якому президент Польщі побажав Україні відновити територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

У листі Навроцький також відзначив, що Польща першою у світі визнала незалежність України, що стало виявом поваги до прагнень українського народу до свободи. Він додав, що це рішення було запрошенням до побудови добросусідських відносин у регіоні, заснованих на взаємній повазі.

"І хоча за цей час багато двосторонніх питань вдалося вирішити, а інші потребують більше часу та доброї волі, незмінним залишається той факт, що ми є і залишатимемося сусідами", – написав Навроцький.

Крім того, він побажав Україні, "щоб військові та цивільні особи, які кожного дня цієї війни доводять свою любов до Батьківщини, знайшли заслужене місце в історії України, ставши натхненням для наступних поколінь та показавши, що означає справжній патріотизм і героїзм".

Раніше голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач розповів, що Навроцький побажав українцям перемоги у війні.

Раніше з 35-ю річницею незалежності Україну привітав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.