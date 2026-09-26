В одном из воеводств Польши будут проводить испытания сирен

В субботу, 26 сентября, в Польше, в Люблинском воеводстве, пройдут учения по использованию сирен.

Об этом сообщил в социальной сети Х Правительственный центр безопасности (RCB), передает "Европейская правда".

Центр правительственной безопасности Польши проинформировал жителей Белгорайского повета в Люблинском воеводстве о учениях с использованием сирен, которые запланированы на субботу, 26 сентября.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие.

Напомним, в четверг утром, 24 сентября, Польша дважды поднимала истребители из-за ударов России по украинским регионам.

Из-за постоянных массированных атак РФ аэропорты, расположенные ближе всего к украинско-польской границе, приостанавливают работу. В частности, 23 сентября аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу на фоне российских атак на Украину.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.