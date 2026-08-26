Рютте в Брюсселе 27 августа встретится с заместителем шефа Пентагона
В четверг, 27 августа 2026 года, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с визитом будет находиться заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне послов государств-членов.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в пресс-службе НАТО.
Замминистра обороны США приедет в штаб-квартиру НАТО 27 августа для встречи с Рютте и участия в Североатлантическом совете.
"27 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с заместителем министра войны США по вопросам политики Элбриджем Колби в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – говорится в сообщении.
В пресс-службе НАТО уточнили, что Колби также примет участие в заседании Североатлантического совета с послами государств-союзниц.
Как сообщала "Европейская правда", 25 августа стало известно о визите в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа.
По данным The Wall Street Journal, Ретклифф приехал в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.
По информации источников, для безопасного осуществления визита, Вашингтон попросил Киев некоторое время не атаковать Москву и Санкт-Петербург.
В то же время, Минобороны США продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может проложить путь к сокращению американских войск на континенте.