В Берлине подозреваемый исламист наехал на участников ЛГБТ-прайда на авто, есть погибшая и раненые

В Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль врезался в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В городе продолжается масштабная операция по розыску подозреваемого после того, как микроавтобус врезался в толпу во время празднования прайда, известного местным жителям как Christopher Street Day (CSD). Полиция установила личность подозреваемого, связанного с берлинской "исламистской средой".

Задержаний пока не было, но начат розыск, и в рамках полицейской операции задействовано более 2 200 сотрудников

По данным полиции, по меньшей мере одна женщина погибла, а 16 человек получили ранения, "некоторые из них – серьёзные", после того как в субботу вечером автомобиль врезался в толпу возле места проведения ежегодного берлинского мероприятия.

"Мы полагаем, что автомобиль въехал в парк Тиргартен и сбил нескольких человек", – сообщила полиция в социальных сетях.

Берлинский CSD – одно из крупнейших в Европе мероприятий "Прайд", посвященных ЛГБТ+-сообществу. Ежегодно оно привлекает десятки тысяч посетителей со всего мира.

Мэр Берлина Кай Вегнер, посетивший место происшествия, назвал инцидент "нападением на наше свободное и открытое общество".

"После мирного и красочного парада CSD митинг в поддержку толерантного и мирного Берлина подвергся жесточайшему нападению. Берлин – это город свободы, и сегодня наша свобода подверглась самому ужасающему нападению", – заявил он.

В комментарии журналистам на месте происшествия Вегнер отметил: "Мы не позволим, чтобы у нас отняли наш образ жизни и наше сосуществование".

Канцлер Германии Фридрих Мерц также осудил то, что он назвал "ужасным поступком".

В своём заявлении Мерц отметил, что он и министр внутренних дел Александр Добриндт обеспечат, чтобы "этот ужасный поступок был полностью расследован, а виновные – наказаны".

В субботу сотни тысяч людей вышли на улицы Берлина, чтобы выступить за толерантность и разнообразие; кульминацией мероприятия стали концерты у Бранденбургских ворот.

Мероприятие было отменено около 22:15, а выступление музыкальной группы – прервано. Власти призвали людей "пожалуйста, идите домой" и избегать маршрутов через Тиргартен.

Берлинский CSD впервые состоялся в 1979 году, что делает его старейшим мероприятием "Прайда" в Германии. Его название происходит от Кристофер-стрит – места, где в 1969 году произошли беспорядки в Стоунволе в Нью-Йорке.

С тех пор CSD превратился из небольшой акции протеста в важное событие в культурном и политическом календаре города.

Напомним, в начале мая из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрассе в Лейпциге двое человек погибли, а ещё двое получили серьёзные травмы.

А в Магдебурге в 2024 году мужчина въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города, в результате чего шестеро погибли и более 200 пострадали.