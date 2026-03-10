Климатические активисты сорвали выступление Макрона на ядерном саммите во Франции

Двое активистов Greenpeace ворвались на сцену в начале глобального ядерного саммита во Франции во вторник, 10 марта, прервав выступление президента Эмманюэля Макрона и главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, когда они приветствовали глав государств.

Об этом пишут BFMTV и Reuters, передает "Европейская правда".

Протестующие, одетые в черные костюмы и галстуки, держали баннеры с логотипом Greenpeace и надписями "Ядерная энергия = энергетическая незащищенность" и "Ядерная энергия подпитывает войну России".

Один из них выкрикнул Макрону: "Почему мы до сих пор покупаем уран у России?".

"Мы сами производим ядерную энергию", – ответил на это французский президент.

Deux militants s'introduisent au Sommet sur l'énergie nucléaire pour protester contre cette énergie

Также около 15 активистов Greenpeace заблокировали прибытие конвоев возле места проведения мероприятия в Булонь-Биянкур на окраине Парижа.

Как известно, Франция принимает второй мировой саммит по ядерной энергетике, где мировые лидеры встретятся, чтобы обсудить и продвигать ядерную энергетику.

"Для Greenpeace France проведение такого саммита является анахронизмом, событием, которое полностью оторвано от реальности и уроков, которые следует вынести из трагических событий российской агрессии в Украине, ударов по Ирану и последствий ухудшения климатических изменений", – заявила организация Greenpeace.

Франция имеет собственные мощности по обогащению урана, но также импортирует обогащенный уран для своих электростанций, в частности из России, согласно последним таможенным данным, опубликованным французским правительством.

