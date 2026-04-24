В офисе Стармера прокомментировали сообщения о "мести" США в отношении Фолклендских островов

В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера прокомментировали сообщения СМИ о том, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении Фолклендских островов, принадлежащих Великобритании, в качестве "мести" Лондону за позицию по войне против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил пресс-секретарь британского премьер-министра в комментарии Reuters.

В офисе Стармера подчеркнули, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Великобритании, а ее позиция в отношении этих территорий остается неизменной.

Архипелаг, расположенный в Атлантическом океане, относится к Британским заморским территориям. В то же время на Фолклендские острова претендует Аргентина, чей президент Хавьер Милей является союзником президента США Дональда Трампа.

По данным СМИ, Вашингтон может пересмотреть свою позицию относительно принадлежности островов – в знак "наказания" Великобритании за отсутствие помощи в операциях против Ирана.

"Суверенитет принадлежит Великобритании, а право островов на самоопределение является первостепенным. Это была наша последовательная позиция и останется таковой", – прокомментировал эти сообщения пресс-секретарь Стармера, добавив, что Великобритания выражала эту позицию "четко и последовательно" администрации США.

Напомним, во внутреннем письме Пентагона, о котором стало известно агентству Reuters, говорится, что Соединенные Штаты также рассматривают "приостановку" членства Испании в НАТО в качестве "мести" за позицию Мадрида в отношении войны против Ирана.

Впоследствии в НАТО пояснили, что в уставе Альянса нет положений о приостановке членства или исключении стран-членов.

Глава правительства Испании Педро Санчес заявил журналистам, что не беспокоится о якобы письме Пентагона, пока это на уровне слухов.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он хочет отомстить.