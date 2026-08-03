Кто может стоять за атакой мигрантов на Испанию и к каким последствиям привел этот кризис
Новости — Понедельник, 3 августа 2026, 13:00 —
В последние дни Сеута – крошечный испанский анклав на севере Африки – напоминала поле битвы. Десятки тысяч мигрантов, преимущественно из Марокко, пытались добраться до территории страны ЕС в хаотичных и опасных условиях.
По меньшей мере 88 человек погибли. Их тела вытащили из моря, где они плавали рядом с брошенными надувными кругами и ластами.
Число прибывших, которое, по оценкам, составляло около 50 тысяч, превысило две трети численности постоянного населения Сеуты, что вынудило местные власти объявить чрезвычайную ситуацию и гуманитарный кризис.
Пик кризиса в Сеуте пока удалось преодолеть – почти всех прибывших нелегалов выдворили в Марокко, откуда они прибыли. Однако эта история высветила разногласия между столицами ЕС по деликатному вопросу миграции.
Подробнее о кризисе и его последствиях – в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Двойная атака по Испании: лишится ли Мадрид членства в Шенгене из-за 50 тысяч мигрантов из Африки. Далее – краткое изложение статьи.
Все началось 30 июля, когда тысячи мигрантов одновременно пытались попасть в Сеуту (город, граничащий с Марокко) как по суше, так и по морю.
Мигранты пересекали границу, плывя на надувных кругах, автомобильных камерах и других импровизированных средствах. Нелегалы также прорывались через пограничные заграждения и контрольно-пропускные пункты.
Нынешний миграционный кризис не стал чем-то новым для Сеуты. Подобные ситуации возникали и раньше, но их масштаб был несравнимо меньше.
Правительство считает, что триггером нынешнего кризиса стало решение Верховного суда Испании, принятое 8 июля. О его деталях – в полной версии статьи.
Но то, что произошло 30 июля, похоже на скоординированную атаку.
День начался с прорывов относительно небольших групп мигрантов, которые решили обогнуть волнорез. Через несколько часов это превратилось в настоящий поток людей, перебравшихся на испанскую территорию по морю и по суше.
И есть все основания не исключать, что власти Марокко были причастны к формированию этого потока.
Марокканскую сторону волнореза обычно патрулируют жандармы этой страны, которые сотрудничают с испанской Гражданской гвардией, чтобы препятствовать мигрантам в пересечении границы. Однако, по данным испанских властей, в дни наибольшего наплыва мигрантов марокканские правоохранители просто исчезли.
Основная версия заключается в том, что гибридную атаку марокканских властей могло вызвать недавнее сближение правительства Педро Санчеса с Алжиром, который является региональным соперником Марокко.
Марокко отрицает какую-либо роль в нынешнем кризисе и связывает массовый поток мигрантов с деятельностью "преступных группировок".
Наплыв мигрантов быстро превратился в очаг политической напряженности по всей Европе.
В частности, этот кризис вызвал дипломатический конфликт между Испанией и Италией. Премьер-министр Мелони, которой в следующем году предстоят парламентские выборы, обострила антимиграционную риторику и обрушилась с критикой на своего испанского коллегу Педро Санчеса.
В аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании.
Резкую позицию Италии поддержали и другие страны.
4 августа Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел соберется для обсуждения миграционного кризиса в Сеуте: письмо с таким призывом подписали 22 лидера государств ЕС.
Они призывают отменить все меры, которые могут стать "факторами привлекательности" для Европы. И здесь, скорее всего, речь идет о спорном решении Испании о легализации сотен тысяч мигрантов.
Существует очень высокая вероятность того, что нынешний кризис (особенно если он обострится) побудит страны все глубже закрываться и вводить проверки на своих границах, что подрывает саму суть Шенгена.
Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Двойная атака по Испании: лишится ли Мадрид членства в Шенгене из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.