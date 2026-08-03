Кто может стоять за атакой мигрантов на Испанию и к каким последствиям привел этот кризис

В последние дни Сеута – крошечный испанский анклав на севере Африки – напоминала поле битвы. Десятки тысяч мигрантов, преимущественно из Марокко, пытались добраться до территории страны ЕС в хаотичных и опасных условиях.

По меньшей мере 88 человек погибли. Их тела вытащили из моря, где они плавали рядом с брошенными надувными кругами и ластами.

Число прибывших, которое, по оценкам, составляло около 50 тысяч, превысило две трети численности постоянного населения Сеуты, что вынудило местные власти объявить чрезвычайную ситуацию и гуманитарный кризис.

Пик кризиса в Сеуте пока удалось преодолеть – почти всех прибывших нелегалов выдворили в Марокко, откуда они прибыли. Однако эта история высветила разногласия между столицами ЕС по деликатному вопросу миграции.

Подробнее о кризисе и его последствиях – в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Двойная атака по Испании: лишится ли Мадрид членства в Шенгене из-за 50 тысяч мигрантов из Африки. Далее – краткое изложение статьи.

Все началось 30 июля, когда тысячи мигрантов одновременно пытались попасть в Сеуту (город, граничащий с Марокко) как по суше, так и по морю.

Мигранты пересекали границу, плывя на надувных кругах, автомобильных камерах и других импровизированных средствах. Нелегалы также прорывались через пограничные заграждения и контрольно-пропускные пункты.

Нынешний миграционный кризис не стал чем-то новым для Сеуты. Подобные ситуации возникали и раньше, но их масштаб был несравнимо меньше.

Правительство считает, что триггером нынешнего кризиса стало решение Верховного суда Испании, принятое 8 июля. О его деталях – в полной версии статьи.

Но то, что произошло 30 июля, похоже на скоординированную атаку.

День начался с прорывов относительно небольших групп мигрантов, которые решили обогнуть волнорез. Через несколько часов это превратилось в настоящий поток людей, перебравшихся на испанскую территорию по морю и по суше.

И есть все основания не исключать, что власти Марокко были причастны к формированию этого потока.

Марокканскую сторону волнореза обычно патрулируют жандармы этой страны, которые сотрудничают с испанской Гражданской гвардией, чтобы препятствовать мигрантам в пересечении границы. Однако, по данным испанских властей, в дни наибольшего наплыва мигрантов марокканские правоохранители просто исчезли.

Основная версия заключается в том, что гибридную атаку марокканских властей могло вызвать недавнее сближение правительства Педро Санчеса с Алжиром, который является региональным соперником Марокко.

Марокко отрицает какую-либо роль в нынешнем кризисе и связывает массовый поток мигрантов с деятельностью "преступных группировок".

Наплыв мигрантов быстро превратился в очаг политической напряженности по всей Европе.

В частности, этот кризис вызвал дипломатический конфликт между Испанией и Италией. Премьер-министр Мелони, которой в следующем году предстоят парламентские выборы, обострила антимиграционную риторику и обрушилась с критикой на своего испанского коллегу Педро Санчеса.

В аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании.

Резкую позицию Италии поддержали и другие страны.

4 августа Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел соберется для обсуждения миграционного кризиса в Сеуте: письмо с таким призывом подписали 22 лидера государств ЕС.

Они призывают отменить все меры, которые могут стать "факторами привлекательности" для Европы. И здесь, скорее всего, речь идет о спорном решении Испании о легализации сотен тысяч мигрантов.

Существует очень высокая вероятность того, что нынешний кризис (особенно если он обострится) побудит страны все глубже закрываться и вводить проверки на своих границах, что подрывает саму суть Шенгена.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Двойная атака по Испании: лишится ли Мадрид членства в Шенгене из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.