"Надо создавать им проблемы": Зеленский рассказал, как новые санкции повлияют на баллистику из России

Президент Украины считает, что санкционное давление способно повлиять на способность российской, а также северокорейской промышленности производить ракеты.

Об этом он заявил на общем совещании послов в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский считает, что санкционное давление, которого добились украинские чиновники, в том числе дипломаты, уже дает результаты.

"Вы уже многое сделали, я вам благодарен. Например, многое делается для того, чтобы усложнить жизнь российскому "теневому флоту", и здесь есть весомый результат, и то же самое – с блокированием россиян, работающих на эту войну. Сейчас нужно сосредоточиться на том, что Путин считает своей финальной ставкой – а именно на баллистике и всех видах российских дронов, всех соответствующих российских производствах", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время лазейки в санкциях позволяют оборонщикам обходить ограничения.

"Российские предприятия, производящие баллистическое оружие, до сих пор не находятся под жесткими глобальными санкциями всего мира. Из 17 ключевых предприятий часть не подпадает под санкции США, Великобритании, Японии и Швейцарии. Представьте себе! При производстве баллистических ракет большинство из них могут пользоваться лазейками в санкциях в юрисдикциях тех или иных партнеров", – пояснил президент.

Зеленский заявил о необходимости большей синхронизации санкций, что сделает их обход невозможным.

"Если одних только санкций недостаточно, нужно оказывать давление другими юридическими, формальными, неформальными, часто даже публичными методами. Каждый банк и финансовый агент, задействованный в российских схемах, все транзитные каналы должны почувствовать, что у них проблемы. Нужно создавать им проблемы", – пояснил президент.

На днях в Ирландии подтвердили, что ЕС пересматривает подход к санкциям против России.

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