В результате крушения парома у северного побережья Кипра погибли семь человек

В результате крушения парома у северного побережья Кипра погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

По словам министра транспорта Северного Кипра Эрхана Арикли, в воскресенье днем пассажирский паром, на борту которого находилось 267 человек, затонул после того, как набрал воду примерно в 4 милях (6,44 километра) от побережья Гирне (Кирения), что вызвало масштабную спасательную операцию.

Пассажирское судно типа катамарана отправилось из Гирне в Тасудж в Мерсине, но вскоре после отправления начало набирать воду, сообщил Арикли в комментарии для TRT Haber.

Позже судно перевернулось, после чего на место происшествия были направлены подразделения береговой охраны Северного Кипра и гражданской обороны. В спасательной операции участвуют катера береговой охраны, вертолёты, а также гражданские лодки и суда, находившиеся в этом районе; пассажиров эвакуируют и доставляют в более безопасные места.

Арикли отметил, что подразделения береговой охраны прибыли на место происшествия примерно через 15–20 минут после получения сообщения.

Еще одно пассажирское судно, которое ожидало в порту Гирне, также было направлено к месту аварии и начало принимать пассажиров на борт. Другие суда, находившиеся в этом районе, были мобилизованы для оказания помощи в эвакуации.

Арикли отметил, что власти пока не установили причину аварии, добавив, что морские условия в этом районе были особенно сложными.

"Пока рано делать какие-либо окончательные выводы, но море действительно очень неспокойное. Мы выясним, как произошел инцидент, после проведения расследования. Нашим приоритетом является доставка пассажиров на берег", – сказал он.

Позже премьер-министр Северного Кипра Унал Устель сообщил, что на борту судна находилось 267 человек, в том числе 259 пассажиров и восемь членов экипажа, и что судно должно было отправиться в Турцию накануне, но из-за погодных условий вышло в море только в воскресенье.

Устель отметил, что судно попало под удар первой волны, и пока капитан пытался восстановить контроль над судном, вторая волна привела к набору воды.

Власти готовятся к прибытию эвакуированных пассажиров в порт Гирне, где наготове стоят машины скорой помощи.

Команды гражданской обороны также устанавливают в порту медицинскую палатку для оказания пассажирам первой помощи. Те, кто нуждается в дальнейшем медицинском уходе, будут доставлены в больницы, отметил Арикли.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности на берегу. Наши машины скорой помощи находятся в готовности", – сказал он.

Позже Арикли сообщил, что среди спасенных есть как пассажиры с серьёзными травмами, так и те, чьё состояние стабильное. Он отметил, что власти знают о погибших, но сначала не могли назвать точное количество жертв.

Позже премьер-министр Северного Кипра сообщил, что было спасено 237 человек, а 7 человек погибли, при этом поисково-спасательные операции продолжаются.

Министерство внутренних дел Северного Кипра сообщило, что в район происшествия были направлены пять судов береговой охраны и два вертолета береговой охраны, а Командование ВМС Турции выделило шесть военно-морских единиц для поддержки спасательной операции. Для помощи в эвакуации также было задействовано пассажирское судно "AKGÜNLER 3".

Арикли добавил, что спасательные команды интенсивно работают над продолжением операции и доставкой на берег тех, кто до сих пор считается пропавшими без вести.

В Румынии в июле из-за падения уровня воды в Дунае сел на мель швейцарский пароход с более чем 200 людьми на борту.

А с парома, курсирующего между Таллинном и Хельсинки, в августе прошлого года эвакуировали 300 пассажиров после пожара, вспыхнувшего в автобусе на борту.