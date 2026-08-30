Паром с более чем 260 пассажирами на борту перевернулся у северного побережья Кипра

В воскресенье у северного побережья Кипра перевернулся паром, на борту которого находились более 260 пассажиров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Паром типа катамарана направлялся из порта Кирения (известного также как Гирне), расположенного на территории северной части этнически разделенного Кипра, в турецкий порт Тасуджу в провинции Мерсин.

На данный момент сообщений о пострадавших нет.

Как сообщил турецкий государственный новостной канал TRT, паром начал набирать воду в нескольких километрах от берега.

Министр транспорта Северного Кипра Эрхан Арикли сообщил TRT, что судно перевернулось и что спасательные бригады уже прибыли на место происшествия.

На этом оживленном маршруте между Киренией и Тасуджу курсируют паромы нескольких компаний. Пока неизвестно, какая именно компания эксплуатировала перевернувшееся судно.

В Румынии в июле из-за падения уровня воды в Дунае сел на мель швейцарский пароход с более чем 200 людьми на борту.

А с парома, курсирующего между Таллинном и Хельсинки, в августе прошлого года эвакуировали 300 пассажиров после пожара, вспыхнувшего в автобусе на борту.