Премьер Испании указал на причастность России к миграционному кризису в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Cadena SER, передает "Европейская правда".

Глава испанского правительства отметил, что причины кризиса в Сеуте все еще расследуются, но указал на мистификации и дезинформацию в социальных сетях после решения Верховного суда о якобы запрете на возвращение мигрантов, которые попадают в страну вплавь.

Санчес пояснил, что решение "было искажено" и распространялось в соцсетях через дезинформационные фейковые аккаунты, а также с помощью преступных группировок.

Чиновник связал эту волну дезинформации с Россией, Израилем и "ультраправой международной организацией, которая всегда использует миграцию не только для атак на Испанию, но и на Европу, а также для её раскола".

"Российские и израильские сети распространяли эти фейки и атаковали правительство Испании и европейцев по такому острому вопросу, как нелегальная миграция, который раскалывает и поляризует многие европейские общества", – отметил испанский премьер.

По словам Санчеса, в этих сообщениях в социальных сетях искажалось решение Верховного суда, намекая на то, что "если, например, кто-то доплыл бы до автономного города Сеута, возвращение на границе было бы невозможным". Это, по его словам, не соответствует действительности.

"В любом случае этот тип фейковых новостей использовался и распространялся через социальные сети. Вот что нам известно", – добавил Санчес.

Более 70 тысяч мигрантов попали в Сеуту в конце июля. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который привел к гибели десятков людей и спровоцировал новую напряженность в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Хотя подавляющее большинство вернулось в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются на территории анклава, многие из них живут прямо на улице.

На днях министры правительства Педро Санчеса в Испании публично поссорились по поводу того, предупреждала ли испанская разведка чиновников о приближении наплыва мигрантов в североафриканском городе Сеута в конце июля.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.