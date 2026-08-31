СМИ: в Польше горел объект производителя дронов, камеры зафиксировали неизвестного в балаклаве

На заводе польской компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий, произошел пожар; перед этим на объекте якобы появился неизвестный в балаклаве.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на заводе компании WB Electronics в городке Скаржиско-Каменна на полпути между Варшавой и Краковом, который производит, в том числе, военные беспилотники для польской и украинской армий, в частности полетные контроллеры.

Пожар произошел в ночь с 30 на 31 августа через 23 минуты после полуночи. Параллельно оператор охранной фирмы, наблюдающей за объектом, сообщил полиции о срабатывании датчиков, которое могло свидетельствовать о проникновении посторонних лиц.

Камеры наблюдения якобы зафиксировали неизвестного в балаклаве, который проник на территорию предприятия через забор. Впоследствии недалеко от завода обнаружили брошенные рюкзак и кофту с длинным рукавом.

Об инциденте сообщили в Агентство внутренней безопасности и военную контрразведку, полиция начала расследование.

В пожарной службе сообщили, что пожар был относительно небольшим, его ликвидацию завершили в течение двух часов. После этого на место прибыли сотрудники Агентства внутренней безопасности.

"В случае подобных пожаров специальные службы делают то, что должны делать. Мы воспринимаем эту ситуацию очень серьезно… Предостерегаем от распространения какой-либо дезинформации по этому поводу. Сотрудники Агентства внутренней безопасности тщательно выясняют, есть ли основания говорить о диверсии", – заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Напомним, ранее Латвия задержала троих своих граждан по подозрению в поджоге завода по производству дронов в соседней Эстонии.

По данным СМИ, Берлин планирует прямо объявить Россию ответственной за появление дрона со взрывчаткой в Лейпциге возле грузового украинского самолета.