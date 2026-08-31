Зеленский провел беседу с представителями Трампа

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями своего американского коллеги Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил вечером 31 августа в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером был "подробным и конструктивным".

"Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы обсуждаем определение даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, направленных на достижение мира", – сказал украинский президент.

Он также проинформировал спецпредставителей Трампа о ситуации на поле боя.

"Стив и Джаред знают много подробностей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения", – добавил Зеленский.

Отметим, что 24 августа стало известно, что долгожданный визит в Украину спецпредставителей президента США Уиткоффа и Кушнера немного отложили.

В то же время 25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то получится".

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