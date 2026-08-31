Зеленський провів розмову із посланцями Трампа

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із представниками свого американського колеги Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив увечері 31 серпня у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що телефонна розмова з Віктоффом та Кушнером була "детальна та конструктивна".

"Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", – сказав український президент.

Він також поінформував спецпредставників Трампа щодо ситуації на полі бою.

"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації", – додав Зеленський.

Зауважимо, 24 серпня стало відомо, що довгоочікуваний візит до України спецпредставників президента США Віткоффа та Кушнера трохи відклали у часі.

Водночас 25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

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