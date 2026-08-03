В Румынии взорвали скалу на дне Дуная, чтобы помочь ключевой АЭС

В понедельник утром румынские военные взорвали скалу Пыржоайя на дне Дуная, использовав 180 килограммов взрывчатки, в рамках операции, направленной на перенаправление большего потока Дуная к Чернаводской атомной электростанции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируце назвал эту операцию успехом как для судоходства, так и для работы электростанции, подчеркнув, что "каждый дополнительный день работы Чернаводской АЭС – это выигрыш".

Mobilizare maximă pe Dunăre. A avut loc o nouă detonare controlată a stâncii Pârjoaia, din zona brațului Bala https://t.co/m4cc2nHZjK pic.twitter.com/k3w7S5o3Ij – TVR Info (@StirileTVR) August 3, 2026

В понедельник утром около 9:00 скалу удалось частично взорвать. Работы по её устранению в воскресенье не увенчались успехом. В понедельник военные саперы были вынуждены использовать в два раза больше взрывчатых веществ, чем накануне.

"Было доставлено 180 килограммов взрывчатки. (...) Вне зависимости от того, какими будут окончательные последствия для электростанции в Чернаводе в ближайшие дни, то, что удалось достичь благодаря освобождению этой скалы, необходимо как для судоходства, так и для будущих дноуглубительных работ, что облегчит дноуглубление на ответвлении Старого Дуная", – сказал Мируце.

По его словам, в ближайшие дни, в ближайшие часы, две баржи, которые были доставлены сюда, будут загружены как можно большим количеством высвобожденной породы.

"Согласно расчетам, которые мы получили изначально, в среду-четверг, в лучшем случае – в четверг, электростанция "Чернавода" должна была бы начать процедуру остановки. Если расчеты представителей Apele Române – которым требуется поддержка не только со стороны армии, но и со стороны Министерства транспорта – соответствуют действительности, то каждый день, в течение которого электростанция "Чернавода" будет работать после среды-четверга, будет ощутимым выигрышем", – отметил глава Минобороны.

Операция по перенаправлению русла Дуная делится на два этапа. На первом этапе ведутся взрывные работы на скале, расположенной в ответвлении Дуная – рукаве Бала.

Затем четыре баржи, наполненные камнями, каждая длиной 70 м и высотой 3 м, будут затоплены, чтобы ограничить поток воды в этом рукаве и направить его в сторону старого русла Дуная.

Цель операции – отвести часть потока из рукава Бала в рукав Старого Дуная, чтобы обеспечить необходимое водоснабжение для работы АЭС в городе Чернаводе.

Агентство водных ресурсов Румынии сообщило, что эта операция чрезвычайно сложна, и существует риск, что она может не дать результата.

Необходимость в таких мерах возникла из-за резкого падения уровня воды в Дунае, который стал самым низким за 30 лет в Румынии. Это вызвало серьезное давление на энергетическую систему страны.

28 июля Румыния приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.