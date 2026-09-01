СМИ: 11 стран ЕС выступают за отмену права вето во внешней политике

Группа из 11 стран ЕС требует рассмотреть вопрос об отмене права вето при принятии решений во внешней политике, предлагая перейти к голосованию квалифицированным большинством.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме стран, адресованном главе дипломатического ведомства ЕС Кае Каллас, с которым ознакомилось издание Euronews.

Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция настаивают на изучении идеи перехода от единогласия к квалифицированному большинству во внешней политике ЕС.

"Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности. Поэтому мы продолжаем стремиться к консенсусу, где это возможно", – говорится в письме 11 стран.

При этом государства отмечают, что право вето неоднократно парализовало внешнюю деятельность ЕС в последние годы.

"Но мы также должны обеспечить, чтобы эта культура консенсуса способствовала совместным действиям, а не препятствовала им – иначе у нас будет легитимность, но не будет силы", – подчеркивается в обращении к Каллас.

Подписавшие письмо изложили пять принципов, которые, по их мнению, должны направлять и совершенствовать общую внешнюю политику блока:

придерживаться принципов искреннего сотрудничества и взаимной солидарности;

увеличить использование конструктивного воздержания вместо вето;

воздерживаться от увязывания решений в области внешней политики с вопросами, которые "существенно не связаны" с данными вопросами;

изучить варианты в рамках договоров ЕС для перехода от единогласия к квалифицированному большинству;

предоставить "обоснованные веские причины" для блокирования такого шага.

Согласно правилам ЕС, внешняя политика строго регулируется принципом единогласия, а это означает, что одна страна может в любой момент связать руки остальным 26 государствам-членам. Эта схема неоднократно повторялась в течение 16 лет пребывания на посту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Идея применения так называемого "переходного положения" (passerelle clause) в соответствии со статьёй 31 для перехода от голосования единогласно к голосованию квалифицированным большинством уже давно является предметом дискуссий в Брюсселе, которые приобрели особую актуальность после начала полномасштабной войны России против Украины.

Этот переход можно было бы осуществлять в индивидуальном порядке, а не одновременно по всем вопросам.

"Переходное положение" называют "Парадоксом 22", поскольку переход от принципа единогласия к квалифицированному большинству сам по себе потребует единогласия, а это означает, что противники этой идеи непременно выиграют этот спор.

В совместном письме содержится призыв к "конструктивным" консультациям для разрешения потенциального спора и достижения компромисса.

В июле в партии ирландского премьер-министра Fianna Fáil заявили, что в течение следующих шести месяцев, пока Ирландия будет председательствовать в Совете ЕС, следует начать работу над отменой права вето при принятии решений Евросоюза в сфере внешней политики.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен извлечь уроки из поведения правительства действующего премьера Венгрии Виктора Орбана во время его правления и перейти к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики, чтобы избежать системных блокировок.