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ЗМІ: 11 країн ЄС виступають за скасування права вето в зовнішній політиці

Новини — Вівторок, 1 вересня 2026, 12:36 — Ольга Ковальчук

Група з 11 країн ЄС вимагає розглянути скасування права вето при ухваленні рішень у зовнішній політиці, пропонуючи перейти до голосування кваліфікованою більшістю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у листі країн, адресованому головній дипломатці ЄС Каї Каллас, з яким ознайомилося видання Euronews.

Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція наполягають на вивченні ідеї переходу від одноголосності до кваліфікованої більшості у зовнішній політиці ЄС.

"Культура консенсусу в Союзі є важливим джерелом його легітимності. Тому ми продовжуємо прагнути до консенсусу, де це можливо", – йдеться у листі 11 країн.

При цьому держави зазначають, що право вето неодноразово паралізувало зовнішню діяльність ЄС в останні роки.

"Але ми також повинні забезпечити, щоб ця культура консенсусу сприяла спільним діям, а не перешкоджала їм – інакше ми матимемо легітимність, але не матимемо сили", – наголошується у зверненні до Каллас.

Підписанти листа виклали п'ять принципів, які, на їхню думку, мають спрямовувати та вдосконалювати спільну зовнішню політику блоку:

  • дотримуватися принципів щирої співпраці та взаємної солідарності;
  • збільшити використання конструктивного утримання замість вето;
  • утримуватися від пов'язування рішень зовнішньої політики з питаннями, які "суттєво не пов'язані" з цим питаннями;
  • вивчити варіанти в рамках договорів ЄС для переходу від одностайності до кваліфікованої більшості;
  • надати "обґрунтовані вагомі причини" для блокування такого кроку.

Згідно з правилами ЄС, зовнішня політика суворо регулюється одностайністю, а це означає, що одна країна може в будь-який час зв'язати руки іншим 26 державам-членам. Ця схема неодноразово повторювалася протягом 16-річного перебування на посаді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. 

Ідея застосування так званого "перехідного положення" (passerelle clause) відповідно до статті 31 для переходу від голосування одностайністю до голосування кваліфікованою більшістю вже давно є предметом дискусій у Брюсселі, які набули особливої актуальності після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Цей перехід можна було б здійснювати в індивідуальному порядку, а не одночасно для всіх питань.

"Перехідним положенням" називають "Парадокс 22", оскільки перехід від принципу одностайності до кваліфікованої більшості сам по собі вимагатиме одностайності, а це означає, що противники цієї ідеї неодмінно виграють цю суперечку.

У спільному листі міститься заклик до "конструктивних" консультацій для вирішення потенційного спору та досягнення компромісу.

У липні у партії ірландського прем’єр-міністра Fianna Fáil заявили, що протягом наступних шести місяців, поки Ірландія головуватиме в Раді ЄС, слід розпочати роботу над скасуванням права вето під час ухвалення рішень Євросоюзу у сфері зовнішньої політики.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Євросоюз має зробити висновки з поведінки уряду чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана під час його правління та перейти до голосування кваліфікованою більшістю щодо питань зовнішньої політики, щоб уникнути системних блокувань.

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Кая Каллас
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