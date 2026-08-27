СМИ: США подготовят пересмотр присутствия в Европе до 6 ноября

Пересмотр Пентагоном развертывания американских войск в Европе, который планируется завершить до 6 ноября, создаст как минимум четыре варианта действий для министра обороны США Пита Хегсета.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Союзники США по НАТО обеспокоены тем, что шестимесячный пересмотр, объявленный Вашингтоном в июне, приведет к масштабным сокращениям примерно 80 тысяч американских военнослужащих по всей Европе и "накажет" страны, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не поддержали американо-израильскую войну против Ирана.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, США планируют разработать целый спектр подробно описанных вариантов своего присутствия в Европе, что подчеркивает серьёзность этого процесса.

"Мы хотим иметь возможность обсудить все "за" и "против" различных уровней или распределения сил", – сказал он в комментарии Reuters.

Однако неясно, убедят ли эти детали европейских чиновников, которые скептически относятся к процессу пересмотра и в частном порядке заявляют, что обеспокоены тем, что решение Вашингтона практически принято.

Ожидается, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби обсудит эти варианты с послами стран НАТО в четверг в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Представитель Пентагона заявил, что администрация Дональда Трампа четко дала понять, что США переходят к "оказанию критически важной, но более ограниченной поддержки, причем ведущую роль играют союзники".

"Президент Трамп также вполне справедливо и явно разочарован поведением некоторых союзников в течение последних месяцев. Поэтому, очевидно, существует по крайней мере некий сигнал о необходимости вариантов, которые предусматривали бы (сокращение) численности наших войск в Европе", – сказал представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

Он отметил, что цель пересмотра заключается в том, чтобы "обеспечить спектр вариантов – от текущего состояния до любого другого".

Ключевым моментом в плане Вашингтона является так называемое техническое задание. Помимо того, что США будут требовать от союзников надежных прав на доступ, размещение военных баз и пролет над территорией стран-членов НАТО (так называемых прав ABO), оно также охватывает космическую и киберсферу, а также "разведывательные архитектуры и инфраструктуру, обеспечивающие глобальную проекцию силы США", говорится в документе.

Пентагон расширил определение ABO, чтобы гарантировать, что США будут учитывать все виды поддержки, которую оказывают союзники по НАТО. Техническое задание также касается других критериев оценки союзников и, судя по всему, соответствует предыдущим заявлениям американских чиновников.

В документе отмечается, что Пентагон будет пытаться определить, имеется ли у союзников реалистичный план выполнения своих обязательств по расходам на Альянс и устранению пробелов в кризисных силах – известных как "Модель сил НАТО" – после того, как в начале этого года было объявлено о сокращениях со стороны США.

Агентство Reuters сообщало об американском опроснике, направленном союзникам для проведения этого обзора. Он охватывает вопросы, варьирующиеся от расходов на оборону до стратегии, закупок и поддержки приоритетов внешней политики США.

"Наложила ли страна какие-либо ограничения на доступ, размещение и пролет над территорией (ABO) США? Если да, то почему? Готова ли она ослабить или отменить такие ограничения?" – спрашивают США в анкете.

"Выступала ли страна публично против нормативных актов или других мер, направленных на препятствование или ограничение трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества? Если да, то как? Если нет, готова ли она это сделать?" – говорилось в другом вопросе.

Ответы от союзников должны быть предоставлены до пятницы.

Согласно документу, все варианты пересмотра военного присутствия США будут обсуждаться на брифинге в Пентагоне, который должен состояться до 18 сентября, с участием главнокомандующего силами США в Европе.

Напомним, 28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может проложить путь к сокращению войск на континенте.

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