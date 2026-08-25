Германия депортировала 23 гражданина Афганистана в Кабул

Федеральная полиция Германии во вторник депортировала 23 гражданина Афганистана в их страну происхождения.

Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

Депортация из аэропорта "Лейпциг/Халле" в Кабул началась утром 25 августа. Немецкие офицеры сопровождали 23 афганских мужчин на чартерном рейсе в столицу Афганистана.

Эта очередная депортация проходит по новой схеме. Немецкое правительство ранее сообщало, что с недавнего времени страна будет депортировать в Афганистан не только осужденных преступников, но и лиц, находящихся в Германии нелегально. Являются ли афганцы, которых перевезли в Кабул во вторник, осужденными преступниками, неизвестно.

В конце июля Германия депортировала 31 гражданина Афганистана; среди депортированных был человек без судимостей – впервые с момента возвращения "Талибана" к власти в Кабуле.

Тогда немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что депортации несудимых лиц в Афганистан будут продолжаться и в дальнейшем.

Депортации в Афганистан после захвата власти радикальным исламистским режимом "Талибан" в 2021 году остаются спорными, учитывая опасения по поводу прав человека и отношения к репатриантам. С момента возобновления депортаций в 2024 году Германия вернула в страну более 200 человек. По данным правозащитной организации Amnesty International, по меньшей мере один человек погиб в Афганистане после возвращения.

В феврале Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой было непосредственно договорено с "Талибаном".