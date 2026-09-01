Почему Украине нужно проверять иностранные инвестиции и при чём здесь ЕС

Каждый день войны увеличивает потребности Украины в восстановлении. По состоянию на начало года они оценивались правительством и международными партнёрами в 588 млрд долларов, а с учётом последующих российских ударов по украинской инфраструктуре превысили 600 млрд долларов.

Поскольку шансы получить компенсацию от страны-агрессора в ближайшие годы остаются призрачными, ключевым источником поступления средств на восстановление должен стать иностранный капитал. Естественно, Украина должна прилагать значительные усилия для привлечения внешнего финансирования.

Но что, если инвестиция создает угрозу национальной безопасности?

О том, как в Украине планируют проверять иностранные инвестиции и что уже сделано на пути к скринингу, читайте в колонке руководителя направления скрининга инвестиций Совета экономической безопасности Украины (ESCU) Владимира Ланды Враг в роли инвестора: как в ЕС борются с опасными инвестициями и что должна сделать Украина. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки напоминает, что в июле Украина открыла переговорный кластер "Внешние отношения" в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз, который предусматривает гармонизацию национального законодательства с положениями Регламента ЕС 2019/452 о скрининге прямых иностранных инвестиций.

"До сих пор мы не слишком продвинулись в гармонизации законодательства о скрининге с европейскими нормами", – констатирует Владимир Ланда.

Еще в прошлом году в парламенте были зарегистрированы два законопроекта, предлагающие разные модели скрининга иностранных инвестиций, но уже в этом году группа народных депутатов при участии независимых экспертов подготовила и обсудила с международными партнерами доработанный законопроект, который ожидает регистрации в парламенте.

"С учетом предстоящего рассмотрения в комитете, а впоследствии – в двух чтениях, разработки необходимых подзаконных актов, скрининг инвестиций в соответствии с европейской правовой базой начнет действовать не раньше начала 2028 года", – считает руководитель направления скрининга инвестиций Совета экономической безопасности Украины (ESCU).

Кроме того, по его словам, в начале 2028 года вступят в силу изменения к упомянутому выше европейскому регламенту.

И если сейчас страны ЕС относительно самостоятельны в определении необходимости скрининга инвестиций, то обновленные правила будут предусматривать более глубокую гармонизацию соответствующих национальных законов и более тесную координацию между государствами-членами ЕС.

Изменения предусматривают и расширение перечня факторов риска.

"Учитывая это, украинская система скрининга должна быть нацелена на гармонизацию уже с обновленной законодательной базой ЕС, даже несмотря на отсутствие четко определенного механизма международной координации со странами-кандидатами. Это позволит Украине не просто выполнить формальное требование евроинтеграции, а сразу создать систему, совместимую с будущими правилами ЕС", – подчеркивает Ланда.

Учитывая начало нового политического сезона, он призывает не отодвигать на второй план решения, которые способствуют сохранению экономической безопасности и являются необходимыми составляющими европейской интеграции.

Подробнее – в колонке Владимира Ланды Враг в роли инвестора: как в ЕС борются с опасными инвестициями и что должна сделать Украина.