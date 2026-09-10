Польша повышала готовность воздушных сил из-за реактивных дронов РФ на западе Украины

В Польше определенные силы и средства противовоздушной обороны переводили в режим повышенной готовности из-за российских реактивных беспилотников над западом Украины.

Об этом сообщили в заявлении Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

Утром 10 сентября в Оперативном командовании сообщили, что на некоторое время силы и средства противовоздушной обороны Польши были переведены в режим повышенной готовности в связи с активностью реактивных БПЛА РФ над западом Украины.

❗️ Informujemy, że w związku z aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego podniesienia gotowości wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP.



Zgodnie z… pic.twitter.com/rC9ixaCNWh – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2026

"Действия носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к территориям, подвергшимся российским ударам. В связи с устранением угрозы тревога была отменена, задействованные силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", – говорится в заявлении.

Вечером 9 сентября от ударов РФ пострадал Хмельницкий; ночью Воздушные силы сообщали о движении российских БПЛА на севере Житомирской и Ровенской областей, позже утром БПЛА фиксировали возле Луцка.

Напомним, в Минобороны Польши объявили о усилении защиты воздушного пространства страны из-за провокаций РФ.

В частности, в восточной части страны ввели ограничения в воздушном пространстве для облегчения работы ПВО.